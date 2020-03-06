2020-03-06T14:57:44+03:00
Общество

"Рекордная температура": Синоптики рассказали про погоду на 8 Марта

В Москве будет тепло и солнечно
Ирина ЕЛЬКИНАЮлия Кекова
Поделиться:
Весна в ЦПКиО им.Горького.Весна в ЦПКиО им.Горького.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, как погода порадует дам в Международный женский день.

По прогнозам синоптика, на юге России в праздничные дни ожидается до 23-24 градусов тепла. Это относится к Краснодарскому краю, югу Ростовской области и Ставрополя. В Крыму столбик термометра будет достигать отметки 20 градусов.

- У нас тепло, скажем так, более скромное, тем не менее, мы ожидаем уже сегодня, 6 марта, рекорд температуры за последние 70 лет будет превышен. Ожидается, что он достигнет до 7-8 градусов тепла. В субботу и праздничное воскресенье в столице погода порадует женщин 9-10 градусами тепла. Безусловно, эта температура тоже будет рекордной, - рассказал Александр Синенков в эфире Радио Комсомольская правда.

Однако, солнечные и слишком теплые дни в начале марта явление хоть и приятное, но все же аномальное.

- Тем не менее, в тех атмосферных процессах, которые имеются сейчас, это все очень логично и объяснимо, - пояснил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он сообщил, что впервые за всю историю средняя температура зимних месяцев в Центральной России оказалась плюсовой:

- Впервые за все время средняя температура прошедшей зимы, если сложить все результаты наблюдений и вывести среднее значение, то она будет положительной - плюс 0,2%. То есть это впервые, никогда еще никогда зима не превышала среднюю температуру 0, - добавил синоптик.

Сейчас центр европейской части России, и даже дальше на восток, за Урал поступает теплый воздух из Средиземноморья, из южной Европы.

Напомним, что из-за аномально теплой зимы в Подмосковье медведи не уходили в спячку. Местным жителям не рекомендуется заходить в чащи лесов из-за возможно блуждающих там диких зверей. Чаще всего зимний недосып лесных обитателей не столько опасен для людей, сколько для самих хищников. Бодрствование не по сезону может привести к истощению их организма или даже гибели животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
AliExpress: на 8 Марта женщинам чаще всего дарят одежду и нижнее белье
Путин посетил детскую поликлинику в Иванове
Названы самые популярные направления для путешествий на 8 марта
В Москве начался пожар в торговом центре "Фили"
"Рекордная температура": Синоптики рассказали про погоду на 8 Марта
Самолет рейса Гоа-Самара экстренно сел в Ташкенте из-за инфаркта у пассажирки
Террорист-смертник устроил взрыв у посольства США в Тунисе
Евровидение могут провести по "альтернативному сценарию" из-за коронавируса
В России хотят запретить высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет
В Греции уверены, что Турция отправляет в ЕС мигрантов, а не беженцев
Минтруд объяснил порядок оплаты больничных гражданам на карантине
Курс евро поднялся выше 77 рублей
МИД требует от Испании отказать США в экстрадиции россиянки
МИД России обвинил Нидерланды в грубом давлении на суд по делу MH17
Украинские войска вернулись в зону разведения сил у Петровского
В Москве тренера по каратэ задержали за насилие над ученицами
Сын Высоцкого назвал свинством использование фото его отца в рекламе ФБР
Ходили по квартирам и предлагали замену труб: В Москве задержали крупную банду мошенников
Тысячи букетов мимозы: РЕН ТВ поздравил женщин с 8 марта
Ученые: женщины-начальники старше сорока умнее мужчин
В России не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
Худрука Московского театра иллюзии обокрали на 100 тысяч рублей
Капитан круизного лайнера Diamond Princess получил прозвище "бесстрашный"
Курс евро превысил отметку в 76 рублей впервые с января 2019 года
Минфин предложил изымать незаконно выведенную за границу валюту
Что будет дальше с курсом рубля: Экономист дал прогноз
В Москве откопали старинный сейф "Меллер" со следами взлома