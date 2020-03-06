"Рекордная температура": Синоптики рассказали про погоду на 8 Марта

6 Март 2020 2020-03-06T14:57:44+03:00

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, как погода порадует дам в Международный женский день.

По прогнозам синоптика, на юге России в праздничные дни ожидается до 23-24 градусов тепла. Это относится к Краснодарскому краю, югу Ростовской области и Ставрополя. В Крыму столбик термометра будет достигать отметки 20 градусов.

- У нас тепло, скажем так, более скромное, тем не менее, мы ожидаем уже сегодня, 6 марта, рекорд температуры за последние 70 лет будет превышен. Ожидается, что он достигнет до 7-8 градусов тепла. В субботу и праздничное воскресенье в столице погода порадует женщин 9-10 градусами тепла. Безусловно, эта температура тоже будет рекордной, - рассказал Александр Синенков в эфире Радио Комсомольская правда.

Однако, солнечные и слишком теплые дни в начале марта явление хоть и приятное, но все же аномальное.

- Тем не менее, в тех атмосферных процессах, которые имеются сейчас, это все очень логично и объяснимо, - пояснил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он сообщил, что впервые за всю историю средняя температура зимних месяцев в Центральной России оказалась плюсовой:

- Впервые за все время средняя температура прошедшей зимы, если сложить все результаты наблюдений и вывести среднее значение, то она будет положительной - плюс 0,2%. То есть это впервые, никогда еще никогда зима не превышала среднюю температуру 0, - добавил синоптик.

Сейчас центр европейской части России, и даже дальше на восток, за Урал поступает теплый воздух из Средиземноморья, из южной Европы.

Напомним, что из-за аномально теплой зимы в Подмосковье медведи не уходили в спячку. Местным жителям не рекомендуется заходить в чащи лесов из-за возможно блуждающих там диких зверей. Чаще всего зимний недосып лесных обитателей не столько опасен для людей, сколько для самих хищников. Бодрствование не по сезону может привести к истощению их организма или даже гибели животных.

ИСТОЧНИК KP.RU