2020-03-06T15:10:32+03:00
Общество

Названы самые популярные направления для путешествий на 8 марта

В список вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Нижний Новгород
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперты рассказали о самых популярных направлениях для путешествий на 8 мартаЭксперты рассказали о самых популярных направлениях для путешествий на 8 мартаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, куда россияне поедут отдыхать на праздничных выходных с 6 по 8 и с 8 по 10 марта. Самыми популярными оказались путешествия по России. Больше всего авиабилетов россияне приобрели в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Симферополь. Что касается поездов, то здесь также лидирует Москва и Питер, а на третьем месте оказался Нижний Новгород.

Кроме того, немало путешественников решили отправиться за рубеж. В топ самых популярных городов вошли Прага, Париж и Берлин. Им немного уступили Стамбул и Ереван, пишет RT.

В числе самых популярных стран - Италия, Испания, Швеция, Австрия и Белоруссия.

Москва, как уже было сказано, оказалась самым притягательным городом для российских туристов. И это не случайно. Сайт Kp.ru составил список самых интересных мероприятий, которые пройдут в столице в эти выходные. Это и фестиваль "Вам, любимые", и многочисленные выставки, которые, как правило, посвящены моде, и различные спортивные мероприятия.

Самые популярные направления для путешествий:

1.Москва

2.Санкт-Петербург

3.Сочи

4.Краснодар

5.Симферополь

ИСТОЧНИК KP.RU

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