Названы самые популярные направления для путешествий на 8 марта
Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, куда россияне поедут отдыхать на праздничных выходных с 6 по 8 и с 8 по 10 марта. Самыми популярными оказались путешествия по России. Больше всего авиабилетов россияне приобрели в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Симферополь. Что касается поездов, то здесь также лидирует Москва и Питер, а на третьем месте оказался Нижний Новгород.
Кроме того, немало путешественников решили отправиться за рубеж. В топ самых популярных городов вошли Прага, Париж и Берлин. Им немного уступили Стамбул и Ереван, пишет RT.
В числе самых популярных стран - Италия, Испания, Швеция, Австрия и Белоруссия.
Москва, как уже было сказано, оказалась самым притягательным городом для российских туристов. И это не случайно. Сайт Kp.ru составил список самых интересных мероприятий, которые пройдут в столице в эти выходные. Это и фестиваль "Вам, любимые", и многочисленные выставки, которые, как правило, посвящены моде, и различные спортивные мероприятия.
Самые популярные направления для путешествий:
1.Москва
2.Санкт-Петербург
3.Сочи
4.Краснодар
5.Симферополь
ИСТОЧНИК KP.RU