2020-03-06T18:17:36+03:00
Политика

Путин рассказал о своих первых прыжках с парашютом во время визита завода "Полёт"

Президенту рассказали о разработках предприятия
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России Владимир Путин посетил парашютный завод "Полёт" в Иванове и ознакомился с разработками предприятияПрезидент России Владимир Путин посетил парашютный завод "Полёт" в Иванове и ознакомился с разработками предприятияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин посетил парашютный завод "Полёт" в Иванове и ознакомился с разработками предприятия. В ходе своего визита он посмотрел как создают парашюты и обмундирование для парашютистов, а также прошёл по цехам. Российский лидер рассказал свои воспоминания о первых прыжках с парашютом.

Президента ознакомили с разработками завода, которые в ближайшее время поступят на испытание в Минобороны или уже находятся там.

Сотрудники "Полёта" показали Путину комплект для десантирования представителей сил специального назначения, который включает кислородное оборудование для прыжков с высоты от 4 до 8 тысяч метров. Затем российскому лидеру продемонстрировали системы для выполнения тандемных прыжков. С ними можно прыгнуть вместе парашютисту и, например, врачу или служебной собаке. Минобороны должно испытать и оценить этот комплект в течение года.

Другая разработка завода - автоматизированная парашютная система, которая сможет доставлять грузы до 500 килограмм с помощью навигационного оборудования с точностью до 100 метров. Испытания этой системы могут начаться в 2021 году.

Президенту показали электронный страховочный прибор. Он помогает в десантировании человека, который, например, ранен и не может управлять парашютом. Этот прибор уже используется в армии НАТО.

Руководство завода "Полёт" отметило, что показанные разработки они создают по своей инициативе за свой счёт.

Владимир Путин был восхищён увиденным. Он отметил, что во время его учебы в школе для сотрудников спецслужб не было страховочных систем, которые сейчас разрабатывают на заводе "Полёт". Он рассказал, что у его коллеги во время первого тренировочного прыжка не раскрылся парашют.

- Я вижу, летит, летит что-то долго, летит без парашюта, а оказывается, он не раскрылся, - поделился президент и отметил, что его коллега "остался жив, только потому что всё правильно делал".

Генеральный директор завода Юлия Портнова отметила владение президента техникой выполнения прыжков с парашютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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