Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински

7 Март 2020 2020-03-07T08:16:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший президент Соединённых Штатов Билл Клинтон рассказал о своем романе со стажеркой Моникой Левински во время своего президентства в 1995 году.

В документальном фильме о своей жене Хиллари Клинтон он заявил, что его увлечение было способом «снять нагрузку», накопившуюся из-за работы и таким образом он пытался «справиться со своими проблемами».

Билл Клинтон рассказал о своем романе роман с Моникой ЛевинскиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент назвал свои отношения с 22-летней стажеркой «непростительной ошибкой».

Сама бывшая первая леди США сообщила, что долго не могла поверить в измену своего мужа. «Мне было очень больно, я просто не могла поверить», - рассказал она и добавила, что сохранить отношения супругам помогла дочь Челси.

Напомним, скандал с Левински и Клинтон разгорелся в 1998 году. Подробности отношений главы Белого дома и его помощнице попали в СМИ, что привело к началу процедуры импичмента, но ее отклонили.

ИСТОЧНИК KP.RU