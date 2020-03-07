2020-03-07T08:44:00+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать лучший букет на 8 марта

При покупке живых цветов особое внимание нужно уделять бутону цветка, лепесткам и стеблю
Юлия Кекова
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Если ваш выбор пал на покупку роз, тюльпанов, гвоздик, то не забудьте добавить к ним в воду немного сахара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВАЕсли ваш выбор пал на покупку роз, тюльпанов, гвоздик, то не забудьте добавить к ним в воду немного сахара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Живые цветы – важный атрибут любого праздника, особенно в преддверии главного женского дня - 8 Марта. Роспотребнадзор рассказал о правильном выборе цветов, на что следует обращать внимание и как сделать так, чтобы ваш букет простоял как можно дольше.

Как выбрать свежие цветы?

1. Обратите внимание на стебель. Специалисты считают, что он не должен быть слишком сухим.

2. Бутон цветка - один из важных показателей того, как долго ваш комплимент будет радовать маму, бабушку или жену. Выбирать следует полураскрытые живые цветы, купить полностью раскрытый бутон может быть соблазнительно – ведь он так красив, но срок жизни такого цветка значительно сокращается.

3. Еще одним главным признаком свежести цветка свидетельствует эластичность лепестков. Если осторожно попробовать его отогнуть, то он легко должен вернуться на место и принять прежнюю форму. У растений "не первой свежести" лепестки выглядят слабыми, вялыми и даже слегка подсохшими.

Чтобы продлить жизнь букета специалисты ведомства рассказали некоторые хитрости. После покупки старайтесь максимально исключить резкие перепады температур. Кстати, лучше всего их хранить там, где слегка прохладно.

Перед тем как поставить цветы в вазу обязательно обработайте стебли. Как правило, при покупке продавцы их подрезают, но для того, чтобы букет получал необходимое количество влаги, лучше повторить эту процедуру еще раз.

Удалите нижние листья - как подсохшие, так и свежие. Если этого не сделать, то они будут находиться в воде и лишь ускорят процесс гниения.

Если ваш выбор пал на розы, тюльпаны, гвоздки, то не забудьте добавить к ним в воду немного сахара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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