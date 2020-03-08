2020-03-08T08:11:19+03:00
Общество

В Росстате выяснили, какие профессии наиболее популярны среди женщин

Большинство женщин в России работают продавцами
Ася КУЗНЕЦОВА
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Всего в России по состоянию на конец III квартала прошлого года работали 35,2 млн женщинВсего в России по состоянию на конец III квартала прошлого года работали 35,2 млн женщинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Опубликован рейтинг самых популярных профессий женщин в России. Он был составлен на основе данных Росстата за три квартала 2019 года.

Самым часто встречающимся направлением деятельности среди женщин стала профессия продавца. Её выбрали 13,1% от общего числа работников женского пола, сообщает RT.

Следом за продавцами по востребованности идут специалисты в сфере образования. Среди них педагоги, воспитатели, преподаватели. В этой области строят карьеру 10,1% женщин.

В тройку лидеров также вошли специалисты в сфере бизнеса и администрирования. Их доля среди женщин составила 9,7%.

На четвёртом месте с 7,3% сотрудников женского пола - средний специальный персонал по экономической и административной деятельности.

Далее идёт медицинский персонал. Эту профессию предпочли 6,7% женщин.

Статистика 2019 года сообщала, что всего трудозанятых женщин в России - 35,2 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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