2020-03-08T09:34:44+03:00
В мире

Премьер-министр Индии передал на 8 марта свои соцсети женщинам

Семь женщин будут делиться своим жизненным опытом в аккаунтах политика
Ася КУЗНЕЦОВА
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди передал свои аккаунты в социальных сетях на один день - 8 марта женщинам в честь Международного женского дняПремьер-министр Индии Нарендра Моди передал свои аккаунты в социальных сетях на один день - 8 марта женщинам в честь Международного женского дняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди передал свои аккаунты в социальных сетях на один день - 8 марта женщинам в честь Международного женского дня. Он рассказал об этом в своём Twitter.

Нарендра Моди является одним из самых популярных политиков в социальных сетях. На его Twitter подписаны 53,3 миллиона человека, на Facebook 44 миллиона, а в Instagram на него подписаны 35,2 миллиона.

- Поздравляю с Международным женским днем! Мы приветствуем дух и достижения Нари Шакти. Как я уже говорил несколько дней назад, я выхожу из аккаунтов. В течение этого дня семь отобранных женщин будут делиться своим жизненным опытом и, возможно, общаться с вами через мои аккаунты в социальных сетях, - сказано в опубликованном заявлении.

Ранее премьер сказал о своей готовности отдать на один день свои аккаунты в соцсетях вдохновляющим женщинам. Он попросил рассказать ему об интересных претендентках. Семи выбранным героиням дали возможность поведать о себе и своих идеях в социальных сетях индийского политика.

Первой женщиной, вышедшей в праздник на связь с подписчиками, стала Снеха Мохандосс. Он создала программу Food Bank India для сбора еды от благотворителей и передачи её нуждающимся. Проект принимает в виде помощи в основном зерно, бобы, растительные масла и специи. С помощью сети общественных учреждений их передают в приюты, бедные районы, школы и дома престарелых.

- Я хочу призвать своих сограждан, особенно женщин, откликнуться и присоединиться ко мне. Я призываю всех накормить хотя бы одного нуждающегося человека и внести свой вклад в создание планеты, свободной от голода, - таким стало первое сообщение в аккаунте премьер-министра от имени Мохандосс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Премьер-министр Индии передал на 8 марта свои соцсети женщинам
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