Тренер сказал, почему Александр Логинов снялся с масс-старта в Нове Место

8 Март 2020 2020-03-08T13:08:19+03:00

Александра Логинова не будет в масс-старте в Нове Место. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В финальной гонке этапа Кубка мира по биатлону лидер нашей команды не примет участия

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Вторую гонку подряд не сможет пробежать на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место лидер мужской сборной России Александр Логинов. В воскресенье, 8 марта, он не выйдет на масс-старт. Старший тренер мужской команды Сергей Белозеров назвал причину этого решения:

- Саша почувствовал недомогание и врач рекомендовал не стартовать, - заявил Белозеров в интервью ТАСС.

Отметим, что ранее в спринтерской гонке в Нове Место наш Александр Логинов занял только 65-е место. Это стало для него худшим результатом с января 2018 года. А в эстафете же накануне Логинов тоже не бежал. Без него команда заняла четвертое место.

Мужской масс-старт в Нове-Место пройдет сегодня, 8 марта. Без Логинова у нас будет два представителя в гонке - Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев.

ИСТОЧНИК KP.RU