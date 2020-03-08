Тренер сказал, почему Александр Логинов снялся с масс-старта в Нове Место
Вторую гонку подряд не сможет пробежать на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место лидер мужской сборной России Александр Логинов. В воскресенье, 8 марта, он не выйдет на масс-старт. Старший тренер мужской команды Сергей Белозеров назвал причину этого решения:
- Саша почувствовал недомогание и врач рекомендовал не стартовать, - заявил Белозеров в интервью ТАСС.
Отметим, что ранее в спринтерской гонке в Нове Место наш Александр Логинов занял только 65-е место. Это стало для него худшим результатом с января 2018 года. А в эстафете же накануне Логинов тоже не бежал. Без него команда заняла четвертое место.
Мужской масс-старт в Нове-Место пройдет сегодня, 8 марта. Без Логинова у нас будет два представителя в гонке - Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев.
ИСТОЧНИК KP.RU