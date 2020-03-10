Mail.ru создал проект "Лица Победы", чтобы помочь найти родственников на военных фотографиях

10 Март 2020 2020-03-10T19:01:34+03:00

Создатели проекта озадачились вопросом объединения военных снимков в единую базу, поскольку фотографии во время войны делались редко, а групповые снимки часто оставались только у одного из участников Фото: фото предоставлено компанией.

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Компания Mail.ru запускает проект "Лица Победы", который станет первым в мире единым архивом фотографий времён войны со встроенной технологией распознавания лиц.

Все фотографии в проект добавят сами пользователи, а потомки участников Великой Отечественной войны смогут найти на них своих родственников благодаря технологии Vision от Mail.ru, которая за несколько секунд способна проанализировать черты и особенности лиц, а также распознать людей на снимках. Программа принимает во внимание специфику архивных фото: их низкое качество и чёрно-белую цветовую гамму. Пользователи смогут при необходимости связаться с владельцами фотографий.

Приём фотографий в проект начнётся 11 марта 2020 года. Для участия нужно будет загрузить отсканированную фотографию в архив на сайте или в специальном мини-приложении в Одноклассниках и ВКонтакте.

Создатели проекта озадачились вопросом объединения военных снимков в единую базу, поскольку фотографии во время войны делались редко, а групповые снимки часто оставались только у одного из участников. После возвращения домой фронтовики теряли связь друг с другом, но у их потомков появилась возможность найти памятные фото членов своей семьи и сохранить их в семейном архиве, а также узнать новые детали жизни своих родных.

- "Лица Победы" продолжают традицию прошлогоднего технологичного проекта Mail.ru Group, который также был запущен ко Дню Победы. Тогда мы запустили реставрацию военных фотографий при помощи технологий на основе нейросетей. Сейчас перед нами стоит еще более масштабная задача - создать первый в мире инновационный фотоархив времен войны, в котором можно будет найти недостающие страницы биографии своей семьи, - рассказала вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

Все снимки, собранные в проекте "Лица Победы", будут включены в одноимённый депозитарий, который создал Музей Победы. Исторический депозитарий - это цифровой банк данных, в котором хранятся личные истории миллионов участников Великой Отечественной войны. Узнать их можно на мультимедийной экспозиции "Лица Победы".

- Задача Депозитария - объединить все материалы, собранные отдельными людьми, а также в рамках общественных, корпоративных и государственных инициатив по сохранению памяти о военном поколении. Мы благодарны Mail.ru Group за этот вклад в развитие проекта и надеемся, что он значительно обогатит корпус визуальных документов о Второй мировой войне и положит начало долгосрочному продуктивному сотрудничеству, - рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

ИСТОЧНИК KP.RU