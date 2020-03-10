2020-03-10T22:50:54+03:00
Общество

Дорожный психолог Татьяна Кочетова: интенсивность работы с нарушителями должна зависеть от тяжести содеянного

Дорожный психолог в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала о том, как специалисты помогают людям пережить негативный опыт на дорогах [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дорожный психолог Татьяна Кочетова в студии Радио "Комсомольская правда".Дорожный психолог Татьяна Кочетова в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Дорожные психологи - это люди, которые помогают людям, попавшим в ДТП, пережить негативный опыт, а также занимаются «перевоспитанием» водителей, постоянно нарушающих правила дорожного движения.

По словам доцента кафедры психологии управления факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Татьяны Кочетовой, существуют разные типы воздействия на нарушителей.

Дорожные психологи в работе с водителями формируют у них установку на безопасное поведение, но тактика зависит от типа нарушения. Например, в случае с начинающими водителями, которые просто не осознают риски, применяется профилактика, а злостным "гонщикам" необходима полноценная реабилитация.

«Есть классические типы нарушений. К ним относятся нарушения скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, игнорирование разметки. Есть нарушения более грубого характера, к ним, в частности, относится вождение в нетрезвом состоянии. И если в первом случае психолог реально может помочь человеку избавиться от причин, провоцирующих нарушения, то работа с представителями второго типа нарушителей должна идти только параллельно с суровым наказанием, вплоть до уголовного", - сказала дорожный психолог в прямом эфире программы "Россия в движения" на Радио "Комсомольская правда".

"Дорожный" психолог Татьяна Кочетова рассказала, что существуют разные типы нарушителей правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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