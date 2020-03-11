Поменялись ролями: Китайцы помогут бороться с коронавирусом в Италии

11 Март 2020 2020-03-11T05:10:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Китай, где еще месяц назад сами нуждались в помощи для борьбы с коронавирусом, теперь сами готовы помогать. Гуманитарную помощь из КНР направят в Италию. Об этом сообщили в китайском МИД.

Почти три месяца ушло на то, чтобы добиться таких, как в марте показателей по заболеваемости в Китае. Коронавирус впервые обнаружен у пациентов в середине декабря в провинции Хубэй, город Ухань. С тех пор число погибших и зараженных неуклонно росло - в день по 200 новых случаев инфицирования, но было и больше. В последние 3-4 дня только в Хубэй есть случаи передачи коронавируса от человека к человеку, за пределами региона - лишь ввозные случаи. Суточное число заболевших 8 марта было порядка 40 человек, 9 марта -меньше 20, за 10 марта - 24 человека. Общее число инфицированных в КНР - 80 778.

Эпицентром распространения коронавируса теперь стали Италия, Южная Корея и Иран. В Италии власти даже закрыли всю страну на карантин, чтобы прекратить дальнейшую передачу вируса от человека к человеку.

-Мы не забудем поддержку, которую оказала Италия Китаю в трудное для нас время во время эпидемии. Сейчас мы также готовы твердо стоять рядом с итальянским народом. Несмотря на то, что у Китая у самого сейчас большая необходимость в медицинских товарах, мы преодолеем трудности и представим Италии гуманитарную помощь в виде медицинских масок и других необходимых товаров медицинского назначения,- сообщил глава МИД КНР Ван И.

Китайцы готовы направить в Италию также группу специалистов, у которых есть опыт работы по сдерживанию эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU