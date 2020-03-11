Второй День рождения: рессора от грузовика влетела в лобовое стекло и чудом не задела водителя
Водителю белой KIA теперь можно отмечать второй День рождения - по счастливой случайности мужчина остался жив, не получив травм после того, как в его автомобиль на полном ходу влетела рессора.
Инцидент произошел, когда автомобилист двигался в сторону Москвы по Минскому шоссе в Одинцовском районе. Со встречной полосы в лобовое стекло легковушки "прилетел" внушительный кусок от рессоры ехавшего впереди грузовика.
Водителю белой KIA теперь можно отмечать второй День рождения. Фото: очевидец
Металлическая пластина ударилась о капот машины и почти полностью влетела в салон, не долетев до водителя буквально несколько сантиметров. Видео произошедшего запечатлел видеорегистратор иномарки.
Подобные случаи везения происходят не только на российских дорогах, но и под землей. Ранее в московском метро мужчина чудом выжил, после падения под колеса поезда. Мужчина отделался только переломом носа.
Автомобилисту не потребовалась помощь медиков, а вот помощь его авто явно не помещает. Фото: очевидец
Водитель чудом выжил когда в лобовое стекло прилетел кусок железа.
ИСТОЧНИК KP.RU