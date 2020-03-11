2020-03-11T12:00:12+03:00
Общество

Второй День рождения: рессора от грузовика влетела в лобовое стекло и чудом не задела водителя

Автомобилист остался цел и невредим [видео]
Юлия Кекова
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Металлическая пластина почти полностью влетела в салон машины Фото: очевидецМеталлическая пластина почти полностью влетела в салон машины Фото: очевидец
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Водителю белой KIA теперь можно отмечать второй День рождения - по счастливой случайности мужчина остался жив, не получив травм после того, как в его автомобиль на полном ходу влетела рессора.

Инцидент произошел, когда автомобилист двигался в сторону Москвы по Минскому шоссе в Одинцовском районе. Со встречной полосы в лобовое стекло легковушки "прилетел" внушительный кусок от рессоры ехавшего впереди грузовика.

Водителю белой KIA теперь можно отмечать второй День рождения. Фото: очевидец

Водителю белой KIA теперь можно отмечать второй День рождения. Фото: очевидец

Металлическая пластина ударилась о капот машины и почти полностью влетела в салон, не долетев до водителя буквально несколько сантиметров. Видео произошедшего запечатлел видеорегистратор иномарки.

Подобные случаи везения происходят не только на российских дорогах, но и под землей. Ранее в московском метро мужчина чудом выжил, после падения под колеса поезда. Мужчина отделался только переломом носа.

Автомобилисту не потребовалась помощь медиков, а вот помощь его авто явно не помещает. Фото: очевидец

Автомобилисту не потребовалась помощь медиков, а вот помощь его авто явно не помещает. Фото: очевидец

Водитель чудом выжил когда в лобовое стекло прилетел кусок железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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