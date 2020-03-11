Коронавирус в Германии: Меркель заявила о возможной опасности заражения коронавирусом
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о возможной опасности заражения коронавирусом нового типа 70 процентов населения страны.
«Когда вокруг бушует вирус, а у населения нет иммунитета, и не существует лекарства, то от 60 до 70 процентов населения будет заражено», - сказала глава немецкого правительства.
Меркель призвала страны Евросоюза усилить систему здравоохранения, чтобы не перегружать ее из-за угрозы распространения COVID-19. При этом она выступила против закрытия границ в Европе и заявила, что домашний карантин может стать приемлемой мерой.
В то же врем Министерство здравоохранения Германии заявило, что коронавирус продолжит распространяться по территории страны, несмотря на все вводимые ограничения.
На данный момент в Германии зафиксировано более 1,6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Как писал сайт kp.ru, заболевание выявлено в 15 землях из 16.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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