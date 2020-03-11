Коронавирус в Германии: Меркель заявила о возможной опасности заражения коронавирусом

11 Март 2020 2020-03-11T19:00:47+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о возможной опасности заражения коронавирусом нового типа 70 процентов населения страны.

«Когда вокруг бушует вирус, а у населения нет иммунитета, и не существует лекарства, то от 60 до 70 процентов населения будет заражено», - сказала глава немецкого правительства.

Меркель призвала страны Евросоюза усилить систему здравоохранения, чтобы не перегружать ее из-за угрозы распространения COVID-19. При этом она выступила против закрытия границ в Европе и заявила, что домашний карантин может стать приемлемой мерой.

В то же врем Министерство здравоохранения Германии заявило, что коронавирус продолжит распространяться по территории страны, несмотря на все вводимые ограничения.

На данный момент в Германии зафиксировано более 1,6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Как писал сайт kp.ru, заболевание выявлено в 15 землях из 16.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765562" frameborder="0"></iframe> Коронавирус посадил итальянцев под «домашний арест».Иван СЫСОЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU