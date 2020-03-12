Актера сериалов "След" и "Глухарь" обокрал на 97 тысяч рублей лже-менеджер кинотеатра

12 Март 2020 2020-03-12T00:00:20+03:00

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Жертвой мошенника стал известный актер театра и кино Андрей Терехов. Звезда сериалов "След" и "Глухарь" догадался, что его обманули, только когда "сделка" была завершена. С ним связался некий мужчина, который представился менеджером кинотеатра "Орион Синема". Такого заведения, как выяснилось позже, в Москве нет. Аферист использовал созвучное известному бренду название, но порядок слов и их написание, отличаются.

- Утром 9 марта под предлогом возврата денежных средств за бронирование билетов в кино, неустановленное следствием лицо получило от Терехова деньги в сумме 97.795 рублей, - сообщил источник kp.ru.

Деньги жертва афериста перевел дистанционно, через мобильное приложение. Но после получения этой суммы менеджер кинотеатра не выполнил обязательства. В итоге известный актер вынужден был идти подать заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU