2020-03-12T00:00:20+03:00
Происшествия

Актера сериалов "След" и "Глухарь" обокрал на 97 тысяч рублей лже-менеджер кинотеатра

Андрей Терехов перевел мошеннику деньги на банковскую карту
Юлия САЛЬНИКОВА
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Андрей Терехов стал жертвой мошенников Фото: ruskino.ruАндрей Терехов стал жертвой мошенников Фото: ruskino.ru
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Жертвой мошенника стал известный актер театра и кино Андрей Терехов. Звезда сериалов "След" и "Глухарь" догадался, что его обманули, только когда "сделка" была завершена. С ним связался некий мужчина, который представился менеджером кинотеатра "Орион Синема". Такого заведения, как выяснилось позже, в Москве нет. Аферист использовал созвучное известному бренду название, но порядок слов и их написание, отличаются.

- Утром 9 марта под предлогом возврата денежных средств за бронирование билетов в кино, неустановленное следствием лицо получило от Терехова деньги в сумме 97.795 рублей, - сообщил источник kp.ru.

Деньги жертва афериста перевел дистанционно, через мобильное приложение. Но после получения этой суммы менеджер кинотеатра не выполнил обязательства. В итоге известный актер вынужден был идти подать заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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