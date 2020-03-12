2020-03-12T09:20:13+03:00
Экономика

Аналитик, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о более серьёзном крахе экономики

По мнению Джесси Коломбо, коронавирус стали лишь "спусковым механизмом" в формировании текущего спада
Ася КУЗНЕЦОВА
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Джесси Коломбо грядущий кризис будет масштабнее, чем в 2008 году, поскольку общий объём долгов в разных сферах увеличился почти на $100 триллионов, а коронавирус усугубляет ситуациюДжесси Коломбо грядущий кризис будет масштабнее, чем в 2008 году, поскольку общий объём долгов в разных сферах увеличился почти на $100 триллионов, а коронавирус усугубляет ситуациюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Предсказавший финансовый кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо считает, что грядущий экономический крах будет ещё более значительным, рассказал он газете The Independent.

Аналитик Джесси Коломбо стал известен после определения им причин кризиса 2008 года. Он считает, что с того времени мировая экономика восстановилась только благодаря "пузырям" на более чем 20-ти рынках. Среди них - недвижимость стран Европы и кредитный рынок Китая. Коронавирус, по мнению Коломбо, сможет стать последней каплей в развитии нового финансового кризиса, но не является его причиной.

- Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов, - отметил аналитик и добавил, что теперь эти "пузыри" начали лопаться.

Он также считает, что грядущий кризис будет масштабнее, чем предсказанный им обвал 2008 года, потому что общий объём долгов в разных сферах увеличился почти на $100 триллионов, а коронавирус усугубляет сложившиеся обстоятельства. Однако тенденция спада сформировалась задолго до того, как эпидемия начала формироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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