2020-03-12T12:40:10+03:00
В мире

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг пыталась покончить с собой в тюрьме

До объявления себя трансгендерной женщиной солдат Брэдли Мэннинг был арестован в Ираке в 2010 году
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Челси Мэннинг признала передачу одному из журналистов WikiLeaks записей с ударами армии США с воздуха, в результате которых погибли мирные жителиЧелси Мэннинг признала передачу одному из журналистов WikiLeaks записей с ударами армии США с воздуха, в результате которых погибли мирные жителиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг госпитализировали после попытки суицида, сообщают её адвокаты. Она находится в следственном изоляторе за отказ давать показания. Об этом сообщает сообщает газета New York Times.

Инцидент, произошедший 11 марта, подтвердил офис шерифа города Александрия штата Виргиния, где Мэннинг находится в заключении с мая 2019 года.

- Её сегодняшние действия являются доказательством силы её убеждений, а также серьёзных страданий, которые она продолжает испытывать из-за "гражданского" заключения, - сказано в заявлении защиты Мэннинг.

Напомним, до объявления себя трансгендерной женщиной солдат Брэдли Мэннинг был арестован в Ираке в 2010 году. Он признал передачу одному из журналистов WikiLeaks записей с ударами армии США с воздуха, в результате которых погибли мирные жители. Он также передал сайту несколько сотен тысяч докладов о военных действиях США в Афганистане и Ираке, порядка 250 тысяч депеш дипломатов госдепартамента США и досье на заключённых Гуантанамо.

В августе 2013 года трибунал вынес приговор о 35 годах заключения Челси Мэннинг, но за несколько дней до своего ухода с поста президента Барак Обама изменил приговор, и в мае 2017 Мэннинг вышла из тюрьмы после семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минтранс одобрил законопроект о запрете высаживать детей без билета
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг пыталась покончить с собой в тюрьме
Ученые раскрыли тайну происхождения материи во Вселенной
Милые и агрессивные: москвичей предупреждают о нашествии енотов
Путин назвал Ходорковского жуликом и обвинил его окружение в убийствах
Песков прокомментировал возможность отмены парады на 9 мая
Плановый полет российских Ту-142 над Атлантикой завершился
Губернатор Токио оценила возможность отмены Олимпиады 2020 года
NASA: Орбиту МКС скорректируют в марте
В Китае прошел пик эпидемии коронавируса
Мишустин: "Ситуация в российской экономике под контролем"
Мишустин заявил, что Россия не была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+
В России максимально упростили оформление выплаты на детей от 3 до 7 лет
Трамп обсудил с российскими чиновниками ситуацию на рынке нефти
Путин о "регуляторной гильотине": "Здесь главное - не промахнуться"
Участники Little Big рассказали, с какой песней выступят на "Евровидении-2020"
Курс рубля на 12 марта 2020: доллар вырос до 73,82 руб, а евро - до 83,29 руб
В России предложили ввести должность омбудсмена по экологическим вопросам
Роскачество нашло на прилавках вредные для здоровья презервативы