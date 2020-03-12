Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг пыталась покончить с собой в тюрьме

12 Март 2020 2020-03-12T12:40:10+03:00

Челси Мэннинг признала передачу одному из журналистов WikiLeaks записей с ударами армии США с воздуха, в результате которых погибли мирные жители Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До объявления себя трансгендерной женщиной солдат Брэдли Мэннинг был арестован в Ираке в 2010 году

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Экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг госпитализировали после попытки суицида, сообщают её адвокаты. Она находится в следственном изоляторе за отказ давать показания. Об этом сообщает сообщает газета New York Times.

Инцидент, произошедший 11 марта, подтвердил офис шерифа города Александрия штата Виргиния, где Мэннинг находится в заключении с мая 2019 года.

- Её сегодняшние действия являются доказательством силы её убеждений, а также серьёзных страданий, которые она продолжает испытывать из-за "гражданского" заключения, - сказано в заявлении защиты Мэннинг.

Напомним, до объявления себя трансгендерной женщиной солдат Брэдли Мэннинг был арестован в Ираке в 2010 году. Он признал передачу одному из журналистов WikiLeaks записей с ударами армии США с воздуха, в результате которых погибли мирные жители. Он также передал сайту несколько сотен тысяч докладов о военных действиях США в Афганистане и Ираке, порядка 250 тысяч депеш дипломатов госдепартамента США и досье на заключённых Гуантанамо.

В августе 2013 года трибунал вынес приговор о 35 годах заключения Челси Мэннинг, но за несколько дней до своего ухода с поста президента Барак Обама изменил приговор, и в мае 2017 Мэннинг вышла из тюрьмы после семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU