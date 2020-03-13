В Москве и по области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

13 Март 2020 2020-03-13T10:28:34+03:00

До самого вечера пятницы, 13 марта, в столичном регионе ожидается ураганный ветер

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В Москве и Московской области объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. В пятницу, 13 марта, с сохранением до 21:00 ожидается ураганный ветер.

Согласно данным на сайте Гидрометцентра России, местами воздушные порывы могут достигать 20-25 метров в секунду.

"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении под прогностической картой на сайте метеорологического центра.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU