2020-03-14T12:27:15+03:00
Экономика

Совет Федерации одобрил поправки в бюджет на 2020—2022 годы

На исполнение мер из послания президента за три года в целом потратят 4,57 триллиона рублей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Совет Федерации на внеплановом заседании 14 марта одобрил закон о поправках в федеральный бюджет на 2020 - 2022 годы. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСССовет Федерации на внеплановом заседании 14 марта одобрил закон о поправках в федеральный бюджет на 2020 - 2022 годы. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Совет Федерации на внеплановом заседании 14 марта одобрил закон о поправках в федеральный бюджет на 2020 - 2022 годы. Изменения внесены с учётом реализации мер послания президента Путина Федеральному собранию.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее пояснил, что изменения будут внесены в бюджет, рассчитанный на три года, а предложения из послания будут обеспечивать финансовые ресурсы. Источники для финансирования оговариваются сразу на шесть лет.

Начиная с 2021 года будут задействовать не только резервы, содержащиеся в бюджете, но и так называемые условно утвержденные расходы, которые не указываются для распределения в бюджете на три года.

Принятые правки подразумевают расширение расходов России в 2020 году на 162,7 миллиарда рублей. Всего он будет составлять 19,666 триллиона рублей. В 2021 году он составит 21,190 триллиона, увеличившись на 556,9 миллиарда. А для 2022 года бюджет расширен на 677,6 миллиарда до 22,44 триллиона.

На исполнение мер из послания Путина за три года в целом потратят 4,57 триллиона рублей. Из них 4,36 триллиона - из федерального бюджета.

Средства нужны для выплат пособий на детей от 3 до 7 лет, на выплату материнского капитала семьям, где родился первенец, и на расширение маткапитала на 150 тысяч рублей для семей с последующими детьми. Также деньги пойдут на обеспечение горячим питанием младшеклассников и совершенствование первичного звена здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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