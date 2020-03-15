2020-03-15T11:10:05+03:00
Общество

Умер Дженезис Пи-Орридж - основатель музыкального стиля индастриал

В субботу, 14 марта, умер Дженезис Пи-Орридж, лидер британских групп Throbbing Gristle и Psychic TV
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дженезис Пи-Орридж был довольно неординарной личностьюДженезис Пи-Орридж был довольно неординарной личностьюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В субботу, 14 марта в возрасте 70 лет умер Дженезис Пи-Орридж (урожденный Нил Эндрю Мэгсон) - британский музыкант, один из основателей стиля индастриал, а также лидер сразу нескольких групп Throbbing Gristle и Psychic TV.

Исполнитель скончался от лейкемии. Об этом сообщил менеджер музыканта Райан Мартин со ссылкой на его дочерей. Девушки рассказали, что их отец провел последние минуты своей жизни дома в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена.

"С очень тяжелым сердцем мы объявляем о смерти нашего любимого отца, Дженезиса Брейера Пи-Орриджа. Он боролся с лейкемией на протяжении двух с половиной лет", - говорится в посте на странице менеджера в Facebook.

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Основателя музыкального стиля похоронят рядом с его женой, Жаклин "Леди Джей" Браер, которая умерла в 2007 году. Дата похорон и прощания пока не называется.

Дженезис Пи-Орридж является довольно неординарной личностью. В начале 90-х артист переехал в США, поскольку в Англии его обвинили в производстве порновидео с участием несовершеннолетних и проведении сатанинских ритуалов.

Британец всегда говорил, что использует музыку как способ помочь человеку покинуть тело, а ДНК называл паразитом эволюции и призывал к андрогинности. Сайт kp.ru писал, что подтверждение своей теории мужчина даже сделал себе грудь в качестве подарка ко дню рождения жены.

Genesis Breyer P-Orride - The Wick 2015.

ИСТОЧНИК KP.RU

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