Медведев поручил «Единой России» организовать волонтерскую помощь в борьбе с коронавирусом

16 Март 2020 2020-03-16T19:16:15+03:00

Члены партии будут помогать людям с доставкой продуктов и другими жизненно важными делами

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Дмитрий Медведев поручил включить весь актив «Единой России» в резерв оперативных штабов по борьбе с коронавирусом и организовать работу партии в режиме волонтерства. Члены «Единой России» будут оказывать людям всю необходимую поддержку во время пандемии и станут добровольными помощниками. Соответствующие поручения по организации работы в условиях распространения вируса председатель «Единой России» дал на заседании Бюро Высшего совета партии.

- С сегодняшнего дня все подразделения партии, весь партийный актив становятся резервом региональных оперативных штабов по борьбе с распространением вируса, - сообщил Дмитрий Медведев.

К сотрудничеству с оперативными штабами по противодействию распространения коронавирусной инфекции подключаются все подразделения «Единой России» в регионах. Общественные приемные, депутатский корпус, первичные отделения партии, совет сторонников будут вовлечены в волонтерскую работу.

- Мы должны оказывать людям всю необходимую помощь – от доставки на дом продуктов питания и лекарств до оказания консультационной поддержки - там, где это необходимо, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Кроме того, председатель «Единой России» поручил руководителями фракции в Госдуме подготовить пакет законодательных мер по защите прав россиян и оказанию им необходимой помощи. Речь идет, в первую очередь, о дистанционной торговле медицинскими препаратами, ограничению цен на лекарства и медицинские товары, остро необходимые сейчас людям для профилактики коронавируса.

- Рассчитываю, что соответствующие меры будут приняты депутатами в ближайшее время, - отметил Дмитрий Медведев.

Работа «Единой России» переводится в удаленный режим, массовые мероприятия будут сокращены до минимума. В связи с ограничениями на проведение крупных событий с привлечением большого количества участников придется пересмотреть график и сценарий проведения многих мероприятий.

- Это касается и «Диктанта Победы» и Всероссийского субботника. Посмотреть, как развиваются события и перенести эти мероприятия на более благоприятный период, - сообщил руководитель «Единой России».

Будет срочно пересмотрен и формат предварительного голосования. По словам Дмитрия Медведева, обязательные дебаты будут проведены в режиме индивидуальных видеопрезентаций в соцсетях.