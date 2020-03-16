Трамп обсудил коронавирус с 13-летним сыном и спрогнозировал окончание пандемиии к августу
Дональд Трамп рассказал журналистам о своей беседе с 13-летним сыном о коронавирусе. Президент США посчитал догом объясниться с мальчиком, ведь в стране объявлен режим ЧС, закрыты бары, ночные клубы, с 17 марта под запретом общественные мероприятия численностью больше 10 человек.
Трамп дал мрачную оценку ситуации с коронавирусом в беседе с сыном.
- Это плохо, это плохо, - сказал Трамп, рассказывая о своем разговоре о кризисе со своим младшим сыном Барроном. -Но мы надеемся быть лучшим, а не худшим.
Как сообщает CNN, американский лидер напомнил о профессиональной команде, которая работает над тем, чтобы победить коронавирус. По прогнозам Трампа пандемию победят к "июлю-августу".
- Как только болезнь будет локализована, после «неудовлетворенного спроса» в экономике произойдет «огромный всплеск»,- заявил на пресс-конференции Дональд Трамп.
В США подвержены почти 4,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом, погибли 70 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU