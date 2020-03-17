2020-03-17T10:12:14+03:00
Общество

В России из-за закрытия школ предложили давать родителям больничные

Родительский комитет призвал не оставлять школьников без присмотра
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Из-за закрытия школ на карантин родителей просят обеспечить больничнымИз-за закрытия школ на карантин родителей просят обеспечить больничнымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Национальный родительский комитет (НКР) предложил обеспечить родителей 14-дневным больничным, чтобы присматривать за детьми, которые были отправлены на карантин из-за коронавируса. Об этой инициативе рассказала председатель комитета Ирина Волынец.

По словам эксперта, из-за сложившейся ситуации все больше детских учреждений закрывается на карантин. И в результате, в семьях, где родители работают, ребята остаются дома одни, без присмотра.

«Проблема усугубляется ещё и тем, что, согласно действующему законодательству, оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к уголовной ответственности при возникновении несчастных случаев и даже ограничением в родительских правах вплоть до их лишения», — цитирует Волынец RT.

В связи с этим председатель НКР предложила отпускать родителей, оказавшихся в безвыходной ситуации, на оплачиваемый больничный. При этом он должен действовать до окончания карантина в учебных учреждениях, которые посещают их дети.

Напомним, ранее Минпросвещения рекомендовало учебным учреждениям перейти на дистанционное обучение, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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