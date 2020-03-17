2020-03-17T14:45:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Росавиация: Коронавирус угрожает безопасности полётов

Эпидемия усложнила тренировки и доставку запчастей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Глава Росавиации и первый замминистра транспорта Александр Нерадько сообщил, что вспышка коронавируса может иметь негативное влияние на безопасность авиаперелётовГлава Росавиации и первый замминистра транспорта Александр Нерадько сообщил, что вспышка коронавируса может иметь негативное влияние на безопасность авиаперелётовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Росавиации и первый замминистра транспорта Александр Нерадько сообщил, что вспышка коронавируса может иметь негативное влияние на безопасность авиаперелётов.

Он пояснил, что проведению тренировок в других странах мешает ограничение авиаперемещения, а также появились трудности с доставкой запчастей. Ограничительные меры коснутся не только пассажирских, но и грузовых перевозок, сообщил Нерадько на заседании коллеги Минтранса.

Руководитель Росавиации подчеркнул необходимость немедленной работы над решением возникших проблем.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в России гражданская авиация потеряла более 100 миллиардов рублей на фоне отмены рейсов из-за коронавирус.

Нерадько также предложил отменить аэронавигационные сборы, поскольку особая нагрузка легла на авиаперевозчиков из-за сокращения доходов от закрытия международных маршрутов и увеличения расходов из-за снижения курса рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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