Росавиация: Коронавирус угрожает безопасности полётов
Глава Росавиации и первый замминистра транспорта Александр Нерадько сообщил, что вспышка коронавируса может иметь негативное влияние на безопасность авиаперелётов.
Он пояснил, что проведению тренировок в других странах мешает ограничение авиаперемещения, а также появились трудности с доставкой запчастей. Ограничительные меры коснутся не только пассажирских, но и грузовых перевозок, сообщил Нерадько на заседании коллеги Минтранса.
Руководитель Росавиации подчеркнул необходимость немедленной работы над решением возникших проблем.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в России гражданская авиация потеряла более 100 миллиардов рублей на фоне отмены рейсов из-за коронавирус.
Нерадько также предложил отменить аэронавигационные сборы, поскольку особая нагрузка легла на авиаперевозчиков из-за сокращения доходов от закрытия международных маршрутов и увеличения расходов из-за снижения курса рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU