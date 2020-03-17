2020-03-17T19:04:47+03:00
Общество

От участников реалити-шоу скрыли пандемию коронавируса

Продюсеры сказали, что это противоречит правилам передачи
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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От участников немецкого реалити-шоу скрыли информацию о пандемии коронавирусаОт участников немецкого реалити-шоу скрыли информацию о пандемии коронавирусаФото: EAST NEWS
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Полностью отрезанные от внешнего мира, участники реалити-шоу до сих пор не знают о пандемии коронавируса. Продюсеры немецкого шоу "Большой брат" решили скрыть от них эту информацию. Дескать правила передачи подразумевают полную изоляцию от внешнего мира.

В этом сезоне в шоу принимают участие 14 человек, большинство из которых пришли на передачу 6 февраля. Тогда коронавирус только-только вспыхнул в Китае, а до пандемии было еще очень далеко. Некоторые из участников присоединились к шоу немного позже - 6 марта. Но и они вряд ли представляют, какие масштабы вирус приобрел сейчас.

Продюсеры шоу до последнего не хотели оповещать участников о происходящем в мире. Объясняли они это тем, что это противоречит правилам шоу: организаторы нарушают информационную блокаду только в том случае, если заболел кто-то из семьи участников.

Однако критика в социальных сетях заставила продюсеров изменить свое решение. Они расскажут участникам о пандемии, а посвященный этому выпуск выйдет в эфире 17 марта, пишет The Guardian.

ИСТОЧНИК KP.RU

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