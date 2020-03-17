Иностранцев-нарушителей на российских дорогах стало меньше

17 Март 2020 2020-03-17T23:12:59+03:00

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О работе системы розыска иностранных нарушителей в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник отделения отдела обеспечения правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России майор полиции Дмитрий Лейбов.

- Для российских граждан существует целая система по привлечению к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Функционирует и система наказаний в случае неоплаты штрафов. Но на сегодняшний день есть много нареканий к иностранцам: когда они нарушают ПДД, какой механизм привлечения их к ответственности? – спросила гостя студии соведущая программы, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Наталья Агре.

- Если вы заметили, сейчас на российских дорогах стало значительно меньше нарушителей на автомобилях с иностранными номерами, - отвечает майор полиции Дмитрий Лейбов. - Если еще год назад мы действительно видели значительное число нарушений с их стороны: такие водители позволяли себе и скорость превышать, и по выделенным полосам двигаться, то сейчас это становится куда менее распространенным явлением. И это результат работы Госавтоинспекции по определенной категории нарушителей ПДД.

Сейчас мы получаем сведения о таких нарушителях из всех источников: это и наша таможенная служба, достигнуты соглашения об информационном взаимодействии с коллегами из сопредельных государств. Вплоть до того, что, останавливая такое транспортное средство и выявляя нарушение, автоинспекторы вносят сведения в систему с указанием информации из документов транспортного средства. Таким образом, выносятся постановления по всем правонарушениям, которые за два месяца были совершены на этом транспортном средстве. То есть, если раньше иностранные водители могли какое-то время не получать штрафы и чувствовать себя безнаказанными, то сейчас это практически невозможно. В случае, если такого водителя остановят, данные о нем будут установлены, и взыскание будет ему предъявлено за все, что он нарушил за последние два месяца.

И если впоследствии такой водитель будет совершать правонарушения, то, так как информация о нем уже содержится в базах Госавтоинспекции, все постановления будут направляться ему точно так же, как и нашим согражданам. В случае их неуплаты в установленные сроки, будут применяться механизмы принудительного исполнения: судебные приставы так же принимают к исполнению штрафы в отношении иностранцев.