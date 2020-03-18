Евро подскочил выше 86 рублей впервые с февраля 2016 года

18 Март 2020 2020-03-18T15:03:33+03:00

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В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с февраля 2016 года превысил 86 рублей. На момент открытия торгов 18 марта евро стоил 82,92 рубля. Максимальная отметка, которую достигала европейская валюта в ходе торгов - 86,05 рубля. Доллар также краткосрочно подскакивал до 79,22 рубля, но затем немного опустился. Оба показателя являются максимумами с февраля 2016 года.

По состоянию на 14:30 мск евро торгуется на уровне 85,91 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль стремительно падает на фоне дешевеющей нефти. Стоимость сырья марки Brent в ходе торгов снижается на 3,5 % - до 27,72 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI также стремительно падает. Сейчас она составляет 25, 72 доллара за баррель, следует из данных биржи ICE в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU