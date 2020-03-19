2020-03-19T14:26:05+03:00
Общество

На машинах ДПС предложили установить видеокамеры для фиксации всего вокруг

Подобный опыт использование средств видеофиксации есть уже у некоторых стран
Юлия Кекова
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Предполагается создать и установить такой прибор уже в 2020 годуПредполагается создать и установить такой прибор уже в 2020 годуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На машины ДПС предложили поставить видеокамеры для фиксации всего вокруг. Предполагается создать и установить такой прибор уже в 2020 году.

Как сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, это позволит сократить число сотрудников на дорогах за счет служебных автомобилей. Он отметил, что внедрение такой техники позволит минимизировать количество правонарушений на дорогах, выявлять угнанные автомобили и злостных неплательщиков.

- В этом году, я думаю, мы сможет успешно реализовать так называемый прибор фиксации, который будет находится в светодиодной балке маяка. По дороге будет двигаться автомобиль ДПС и фиксировать все, что происходит на пути его следования, в том числе сзади движущийся автомобиль, - сказал в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) Черников.

В пример он привел Турцию и Азербайджан, где такая система уже существует и эффективно справляется со своими задачами. Представитель МВД надеется, что и российский производитель в скором времени увидит и сделает такие же наши, отечественные приборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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