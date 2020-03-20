Кардиологи предупредили об опасностях коронавируса для сердечников

20 Март 2020 2020-03-20T10:56:34+03:00

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В Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии Минздрава России разработали рекомендации для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как уберечься от коронавирускной инфекции COVID-19. Специалисты отметили, что именно люди с этими болезнями, хуже всего переносят новый вид пневмонии.

Заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, профессор Нана Погосова сообщила, что согласно статистическим данным, наличие у человека сердечно сосудистых заболеваний повышает риск более тяжелой формы протекания коронавируса и увеличивает риск смертности от осложнений в два-три аза по сравнению с другими пациентами.

В связи с этим врачи просят сердечников ограничить свои контакты, избегать людны мест и поездок на общественном транспорте. Также для профилактики инфекции рекомендуется отказаться от рукопожатий, не трогать руками лицо, глаза, нос и рот, как можно чаще мыть руки с мылом и использовать спиртосодержащие дезинфицирующие жидкости, пишет «Российская газета».

ИСТОЧНИК KP.RU