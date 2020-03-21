Переболевшая коронавирусом врач рассказала о первых симптомах

21 Март 2020 2020-03-21T23:20:40+03:00

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Медик, которая пережила коронавирус, рассказала, как начинается и протекает болезнь. Клэр Герада находится в той самой группе риска, ей 60 лет. Инфекцию она подхватила в Нью-Йорке во время отпуска, но симптомы проявились уже когда она вернулась домой в Великобританию. В беседе с корреспондентом Daily Mail она рассказала, что сразу поняла - это коронавирус.

- Я никогда так сильно не болела, да и сезон гриппа подошел к концу,- оценила свое состояние Клэр как врач.

Утро у нее началось с сухого кашля, это один из главных симптомов коронавируса. Причем болезнь достаточно быстро прогресирует, вскоре у женщины появился металлический привкус во врут. Ей пришлось даже отказаться от чая и пить воду с лимоном, чтобы приглушить этот вкус.

Боль в горле усилилась, "будто кто-то воткнул нож". К этому моменту у нее поднялась температура, к симптомам добавились лихорадка и дрожь. Женщина сдала тест на коронавирус, диагноз подтвердили через несколько дней.

- Через несколько часов после появления первых симптомов я не мог есть. Я провела два дня вообще без еды, так как у меня не было аппетита, а во рту был ужасный металлический привкус, что делало вкус пищи неприятным. Чтобы принимать пищу требовалось слишком много усилий,-говорит врач.

Она вынуждена была переносить болезнь, лежа в постели, и пить парацетамол каждые восемь часов. Ей даже не удалось записать видеодневник болезни, хотя она планировала его вести, как только сдала тест.

К моменту, когда результаты из лаборатории были готовы, Клэр уже чувствовала себя лучше. Теперь она утверждает, что коронавирус можно победить. Большинство погибших - люди, у которых были серьезные проблемы со здоровьем.

В Великобритании от коронавируса погибли 233 человека, самой молодой жертве 41 год.

ИСТОЧНИК KP.RU