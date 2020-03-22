Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к кризису

22 Март 2020 2020-03-22T04:12:16+03:00

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили оценил шансы Украины справиться с возможным экономическим кризисом. По мнению бежавшего из Украины политика, грядет экономическое "цунами". Так он высказался в интервью одесскому "Седьмому каналу".

На мировую экономику повлияла пандемия коронавируса, а также цены на нефть. Стоимость барреля "черного золота" упала 9 марта сразу на 30 процентов. Вслед за этим показателем снизились и курсы валют.

- У России есть финансовая "подушка" - 600 миллиардов долларов, благодаря которым страна спокойно может пережить низкие цены на нефть, в то время как Украина попадет в "зону полной турбулентности",- сказал Саакашвили.

Он добавил, что на Украине нет не только таки ресурсов, но и якобы "нет государственных институтов". Вспомнил про Одессу, где растут антиправительственные и антиукраинские настроения.

- Но с другой стороны, в чем нас винить, одесситов? Где она, Украина, для Одессы? -задал риторический вопрос бывший грузинский политик.

ИСТОЧНИК KP.RU