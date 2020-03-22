В Украине число зараженных коронавирусом увеличилось до 63: Рада собирается на внеочередное заседание
Депутаты Верховной рады Украины собираются на внеочередное заседание в связи с распространением в стране коронавируса. Диагноз на 22 марта подтвержден у 63 человек, три пациента погибли. Среди инфицированных есть члены парламента: 18 марта депутат партии "Доверие" Сергей Шахов подтвердил свой диагноз, а в субботу 21 марта коронавирус нашли у его коллеги, депутата Сергея Вельможного.
- Украинский парламент не на карантине, он работает "в комитетском режиме" вопреки тому, что коронавирус выявили у депутата Шахова,- заявил в эфире телеканала Украина депутат Дмитрий Разумков.
СНБО Украины планирует собраться также в ближайшие дни - на повестке дня введение режима ЧС. Как сообщил в передаче "Большое интервью" на телеканале "112 Украина" министр здравоохранения страны Илья Емец, он с начала марта выступает за введение всеобщих ограничений. Это, по его мнению, позволило бы избежать ситуации, когда число заболевших растет в геометрической прогрессии.
ИСТОЧНИК KP.RU