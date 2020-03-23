Нападение крокодила на женщину попало на видео

23 Март 2020 2020-03-23T12:52:58+03:00

Спустя несколько часов после атаки хищного пресмыкающегося пострадавшая скончалась в больнице

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В индийском штате Гуджарат крокодил схватил на ногу 70-летнюю женщину Джавару Пармар (Javara Parmar), которая стирала белье, стоя по колено в реке.

Очевидцы ЧП стали звать на помощь. Тем временем хищник успел утащить пострадавшую под воду.

- Двое мужчин подплыли близко к рептилии и попытались отпугнуть ее, ударив палками по воде. Затем они напали на крокодила, который, в конце концов, отпустил Пармару. Мужчины вывели женщину на берег реки. Пармар была срочно доставлена в частную больницу с тяжелыми травмами спины и ног, но во время лечения она скончалась, - пишет издание The Times of India.

Один из очевидцев снял момент ЧП на видео.

The Times of India также сообщает, что местные жители ранее получали предупреждения о том, что в реке нельзя стирать одежду из-за того, что в воде обитают хищные животные. Однако местные жители часто не обращают внимания на такие увещевания и все-таки заходят в реку.

Нападение крокодила на женщину сняли на видео .

ИСТОЧНИК KP.RU