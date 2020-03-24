2020-03-24T14:05:27+03:00
Общество

Психологи рассказали, как не сойти с ума во время карантина

Специалисты рекомендуют не поддаваться панике и сконцентрироваться на своих делах
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, как не сойти с ума во время изоляцииУченые рассказали, как не сойти с ума во время изоляцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Распространение коронавирусной инфекции в мире сопровождается большим потоком информации. Чтобы справиться с ним и не поддаться панике следует соблюдать несколько простых правил. В частности, психологи рекомендуют ограничить информационный поток и сконцентрироваться на полезных занятиях.

«Первый шаг: ограничить суматошный интерес к ситуации с коронавирусом, доверять только проверенным источникам. Второй шаг: находить время для любимых дел и хобби, чтобы отвлекаться. Третий шаг: физическая активность, если возможны, то прогулки. Если нет – дома заниматься, открыв форточку, плюс обливание, закаливание», - цитирует психолога-консультанта, преподаватель Московского института психоанализа Евгения Головинова ИА НСН.

Кроме того психологи предупредили, что в состоянии изоляции во время карантина могут начать раздражать привычки близких. И чтобы дома не возникало ссор, специалисты рекомендуют сосредоточиться на себе, а не срываться на своих родственниках.

«Проблема — исключительно в вас, и только вы должны с ней разбираться, чтобы она не касалась никого», — цитирует психолога Евгения Фомина телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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