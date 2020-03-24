Психологи рассказали, как не сойти с ума во время карантина
Распространение коронавирусной инфекции в мире сопровождается большим потоком информации. Чтобы справиться с ним и не поддаться панике следует соблюдать несколько простых правил. В частности, психологи рекомендуют ограничить информационный поток и сконцентрироваться на полезных занятиях.
«Первый шаг: ограничить суматошный интерес к ситуации с коронавирусом, доверять только проверенным источникам. Второй шаг: находить время для любимых дел и хобби, чтобы отвлекаться. Третий шаг: физическая активность, если возможны, то прогулки. Если нет – дома заниматься, открыв форточку, плюс обливание, закаливание», - цитирует психолога-консультанта, преподаватель Московского института психоанализа Евгения Головинова ИА НСН.
Кроме того психологи предупредили, что в состоянии изоляции во время карантина могут начать раздражать привычки близких. И чтобы дома не возникало ссор, специалисты рекомендуют сосредоточиться на себе, а не срываться на своих родственниках.
«Проблема — исключительно в вас, и только вы должны с ней разбираться, чтобы она не касалась никого», — цитирует психолога Евгения Фомина телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»