Рерих, уникальные фрески и механические диковины: что посмотреть в онлайне, не выходя из дома?

24 Март 2020 2020-03-24T16:57:28+03:00

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Погода щепчет – весна пришла, пора отправиться на поиски приключений. Но ситуация с пандемией коронавируса заставляет россиян благоразумно ограничивать себя в передвижениях. Впрочем, это не значит, что людям необходимо ограничивать себя в новых впечатлениях. Например, для тех, кто хочет посетить экскурсии, не выходя из дома, музеи Ленинградской области подготовили виртуальные программы.

Так, музей-усадьба Николая Рериха в Изваре предлагает серию виртуальных выставок. На сайте учреждения представлено 16 онлайн-экспозиций. К примеру, можно узнать об индийской долине Кулу, где жил и работал Рерих и его семья, познакомиться с результатами археологических исследований в окрестностях Извары и посмотреть на экспонаты музея Рериха в Нью-Йорке.

Сотрудники Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника выложили на своем YouTube-канале уникальные материалы об археологических раскопках Ладоги, видео-лекции о фресках храма и церкви святого Георгия, а также фильм Вячеслава Загонека о жизни художников на творческой даче в Старой Ладоге. Посмотреть эти и другие виртуальные выставки можно на сайте музея.

«Музейное агентство» Ленинградской области также предлагает более двух десятков виртуальных выставок. В мультимедийных презентациях рассказывается о первых русских монетах пряслицах, Первой мировой войне, об украшениях, найденных во время археологических раскопок на территории Ленинградской области, а также сказках в иллюстрациях русских художников.

А выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» предлагает настоящие виртуальные путешествия по залам музея. Причем, ознакомиться можно с действующими экспозициями, но и с завершившимися: «Фламандское искусство XVII века», «Пять символов счастья: благопожелания в китайском искусстве», выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения Императора Российского Николая II.

Кроме того, выставочный центр записал для школьников видео-экскурсию «Механические диковинки Эрмитажа» и планирует записать лекцию «Посуда знакомая, и не очень». Дети смогут посмотреть видеозаписи в дистанционном режиме на сайте платформы Дневник.ру.