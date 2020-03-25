Ученые назвали скрытый симптом коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T13:13:49+03:00

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Исследователи из Университета Флиндерса в Южной Австралии установили, что у большинства зараженных коронавирусом есть один второстепенный общий симптом. Как отметили медики, у пациентов часто развивается аносмия - потеря обоняния.

По словам ученых, при COVID-19 происходит больший отек слизистой, чем при других вирусах. В связи с этим инфекцию можно легко отличить от других заболеваний аналогичного типа, даже если в остальном коронавирус проходит бессимптомно.

«Именно «молчаливые носители» вируса часто остаются незамеченными. Этот факт объясняет, почему болезнь быстро распространяется во многих государствах. Нужно подчеркнуть, что потеря обоняния, или аносмия, была зафиксирована у каждого третьего пациента в Южной Корее», - цитирует сообщение специалистов сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что медики в Великобритании даже настаивают на выделении аносмии в отдельный симптом, указывающий на то, что пациент является носителем вируса. По данным специалистов, потеря обоняния в ряде случаев может быть единственным проявлением коронавирусной инфекции, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU