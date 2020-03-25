Собянин: «Из Куршевеля нам привезли просто чемодан вирусов»

25 Март 2020 2020-03-25T21:22:04+03:00

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Сегодня, 25 марта, мэр Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» прокомментировал ситуацию в Москве из-за пандемии коронавируса в мире. Мэр призвал жителей, особенно в возрасте от 65 лет, находиться дома и соблюдать карантин в ближайшие недели.

- Мы только в начале пика заболеваемости коронавирусом, но мы надеемся, что он будет более плавным и безболезненным, чем в других странах, - сказал мэр. - В том, что пик болезни еще впереди, я уверен. Через Москву прошла половина всех приехавших в Россию из зараженных стран. Плюс сами москвичи, их большая доля, кто любит поездить по заграницам. Многие побывали в Куршевеле и привезли оттуда просто чемодан вирусов. Не надо себя утешать и успокаивать. Мы должны вести себя более дисциплинированно. Надо всегда надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Мы вернемся к нормальной жизни, надо с оптимизмом смотреть в будущее. Теперь от нас всех зависит, как будет развиваться ситуация. Я желаю всем здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU