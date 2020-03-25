Главный инфекционист Минздрава РФ призвала россиян не заниматься самолечением

25 Март 2020 2020-03-25T21:46:09+03:00

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Елена Малинникова призвала в условиях пандемии коронавируса не заниматься самолечением, а обращаться к врачу при симптомах гриппа и ОРВИ.

По словам врача, первые симптомы простуды могут быть обманчивы, особенно когда они так схожи с симптоматикой коронавирусной инфекции.

- Начало болезни принципе одинаковое: это может быть слабость, недомогание, высокая температура. Сегодня как никогда все наши сограждане пытаются поставить себе диагноз самостоятельно, не обращась к специалистам. Давайте мы с вами отдадим эту прерогативу врачам. Не стоит заниматься самолечением, - отметила Малинникова.

Также она добавила, что в случае, если вы испытываете недомогание - останьтесь дома. Не нужно идти на работу или выходить на улицу, пишет ТАСС.Самым грамотным с медицинской точки зрения поступком будет вызвать врача на дом.

- Только врач определит, наличие каких-либо симптомов и сможет выявить, если она у вас есть конечно, коронавирусную инфекцию. Не забывайте заботиться о своем здоровье - тщательно мойте руки с мылом и правильно питайтесь, - подчеркнула главный инфекционист Минздрава.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU