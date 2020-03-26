10% россиян отменили планы на отпуск из-за коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T11:36:58+03:00

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Более половины россиян приняли решение не брать в ближайшие пару месяцев отпуск из-за распространения коронавирусной инфекции. Такие данные опубликовали исследователи сервиса «Работа.ру». По их данным, отодвинуть отпуск решили 64% опрошенных.

Еще 10% респондентов отметили, что из-за коронавируса и вовсе решили отменить отпуск. Другие 16% опрошенных сообщили, что отпуск все-таки возьмут, но проведут его дома или на даче. Еще 7% задумываются о путешествии по России, пишет RT.

При этом 3% опрошенных отметили, что не боятся коронавируса все-таки планируют провести отпуск за границей. Всего в опросе приняли участие порядка четырех тысяч россиян из разных регионов.

Напомним, ранее Правительство РФ Росавиации с 27 марта 2020 года полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение в связи с пандемией коронавируса. Исключение будет сделано только для бортов, которые вывозят наших граждан из-за границы, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU