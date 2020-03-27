2020-03-27T13:14:27+03:00
Общество

ГИБДД РФ объявило в розыск более 80 тысяч машин умерших россиян

Новые владельцы могли купить автомобиль по доверенности, но не регистрировали на стали
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ГИБДД РФ объявило в розыск более 80 тысяч машин умерших россиянГИБДД РФ объявило в розыск более 80 тысяч машин умерших россиянФото: Архив "КП"
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В России объявили в розыск более 80 тысяч автомобилей, которые принадлежали умершим гражданам, имевшим большое число неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ГИБДД России, новые владельцы могли купить автомобиль по доверенности, но при этом не стали регистрировать его на себя.

Уточняется, что при остановке такой машины инспектор конфискует госрегзнаки и свидетельство о регистрации транспортного средства, а сам автомобиль отправляются на штрафстоянку.

В первый раз нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей, за повторное нарушение - уже нарушитель должен заплатить 5 тысяч рублей, его также могут лишить прав.

По последним данным, в России выявлено более 300 тысяч транспортных средств, принадлежавших умершим владельцам.

Ранее сайт kp.ru рассказал, как оспорить штраф ГИБДД с камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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