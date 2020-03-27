В Череповце у двух человек предварительно диагностирован коронавирус

27 Март 2020 2020-03-27T13:30:09+03:00

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Сообщается, что инфицированные – супруги, они недавно вернулись из-за границы и находились на базе отдыха «Торово» недалеко от Череповца. Пока речь идет о предварительном диагнозе «коронавирус», анализы отправлены в Москву в референт-центр. Сейчас пациенты помещены в инфекционное отделение второй областной больницы в Череповце, а на базе отдыха «Торово» создан обсервационный пункт. В помещениях, которые посещали инфицированные, проводится дезинфекция.

«Сотрудники полиции отрабатывают круг лиц, с которыми могли контактировать супруги по возвращению в регион. Все эти люди в ближайшее время будут установлены. Для них будет определен режим самоизоляции или размещение в обсервационных пунктах для дополнительного наблюдения», - подчеркнул Олег Кувшинников.

В связи с первыми случаями заражения в регионе оперативный штаб ввел дополнительные ограничения: закрываются все торгово-развлекательные центры, кафе, бары, рестораны, фитнес-центры и бассейны. Исключение сделано для аптек, продуктовых магазинов и предприятий жизнеобеспечения. Домашний режим введен для вологжан старше 65 лет, помощь в покупке продуктов им окажут волонтеры. Готовятся для приема пациентов с короновирусом два монопрофильных учреждения в Вологде и Череповце.

«Инфекция была завезена из-за пределов региона, поэтому я обращаюсь ко всем вологжанам с просьбой не поддаваться панике. Мы были готовы, в том числе, и к такому сценарию. Весь медицинский персонал обеспечен необходимым оборудованием, лекарствами и средствами защиты, прошел дополнительный инструктаж», - резюмировал Олег Кувшинников.