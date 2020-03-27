Ford запускает бесплатные онлайн-курсы безопасного вождения

27 Март 2020 2020-03-27T19:45:33+03:00

Во время карантина можно отточить свои навыки управления автомобилем

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Во время пандемии коронавируса дистанционное обучение становится всеобщим трендом. Автомобильный гигант Ford не остался в стороне от мировых тенденций и объявил о запуске бесплатных онлайн-курсов «Академия безопасного вождения».

Любой желающий может бесплатно отточить свои навыки управления транспортным средством, получить советы профессионалов, подучить теорию и усовершенствовать практику вождения. Курсы будут полезны как начинающим автомобилистам, так и профессиональным водителям, желающим освежить в памяти основные правила безопасности и узнать что-то новое.

Обучающую онлайн-программу «Академия безопасного вождения Ford» уже прошли сотни тысяч водителей по всему миру. Она доступна на разных языках, проект с 2003 года реализуется в рамках международной социальной инициативы Ford Motor Company. В нашей стране она успешно действует с 2014 года при поддержке экспертного центра «Движение без опасности».

Для того, чтобы подключиться к онлайн-курсу «Академия безопасного вождения», устанавливать на компьютер или мобильные гаджеты какие-то дополнительные программы или специальное оборудование не требуется. Во время онлайн-курса водители занимаются в формате видеоуроков.

Перед началом их ждет предварительное тестирование, а по окончании программы - финальный экзамен. На занятиях автолюбители детализированно изучают технику вождения, например, остановочный путь и основные правила при обгоне, осмотр машины перед поездкой и регулировка зеркал, правильная посадка за рулем и другие важные темы.