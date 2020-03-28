28 Март 2020 2020-03-28T22:16:14+03:00

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В России впервые возбудили уголовное дело после побега из карантина по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, 32-летний мужчина по имени Георгий самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино, в котором находился на карантине в целях недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции после поездки за границу.

- Сотрудники полиции принимают все необходимые меры к розыску и задержанию мужчины. После того, как его поймают, правоохранители будут устанавливать, с кем он контактировал. В настоящее время на мужчину завели уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, - рассказали в главке.

Если правоохранители установят людей, с кем общался беглец, то их в скором времени ждет двухнедельная изоляция. В случае, если после его побега люди с которыми он контактировал окажутся заражены, то ему может грозить наказание скором до 1 года ограничения свободы.

В том случае, если полиция найдет людей, с которым общался беглец, будет решаться вопрос об их принудительной изоляции, чтобы не допустить возможного распространения коронавируса. На данный момент в отношении беглеца уже возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если после его побега, люди с которыми он контактировал, окажутся заражены, то ему грозит до одного года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU