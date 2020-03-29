Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР из-за коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T17:42:46+03:00

Комментируя предположения об "американском следе" в возникновении covid-19, информатор отметил, что РФ такими сведениями не располагает

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Источник в МИД России оценил обвинения Соединенных Штатов Америки в адрес КНР из-за распространения коронавирусной инфекции в мир.

Обвинительный тон заявлений американских властей в адрес Китая у России вызывает лишь недоумения.

Также информатор отметил, что в настоящее время Москва не располагает сведениями об "американском следе" в возникновении коронавируса, но вопросы к США явно есть, пишут ТАСС.

- Сейчас однозначно ответить на вопрос где именно появился первый заболевший коронавирусом человек, пока нет возможности. Необходимо провести большую и тщательную научную работу, - отметил собеседник.

По словам источника, если вирус возник в природной среде, в результате свойственных ему мутаций, то винить какую-то определенную страну вряд ли уместно.

- Вопросы к США, конечно, есть. Неплохо было бы, если бы они объяснили предназначение своих лабораторий, натыканных под боком России и Китая, вместо того, чтобы устраивать игры вокруг коронавируса, - подчеркнул источник в МИД России.

Также он отметил, что сейчас самая главная задача - как можно скорее создать вакцину и побороть вирус. А сделать это модно только благодаря общим усилиям.

ИСТОЧНИК KP.RU