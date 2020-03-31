Александр Овечкин: Хоккей подождет, здоровье куда важнее

31 Март 2020 2020-03-31T11:43:38+03:00

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В связи с пандемией коронавируса мировой спорт оказался на паузе. Ведущие спортсмены временно оказались в изоляции и погрузились в домашние хлопоты. Хоккеист, лидер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказала, что сейчас почти се свое время проводит с сыном. Спортсмен поделился, что мальчик у него растет активный. Они вместе много играют и даже тренируются. Сын почти не выпускает из рук клюшку.

«Мы позаботились о создании приличного запаса всего необходимого заранее. Так что лишний раз в супермаркет ездить не надо - все есть. Сейчас главное соблюдать простые правила безопасности, тем более Настя ждет второго ребенка, и это добавляет ответственности», - цитирует спортсмена «Российская газета».

Хоккеист признался, что продолжает тренировки и дома. У него есть все необходимые тренажеры, поэтому спортсмен старается держать себя форме. Однако Овечкин признает, что хотя спорт для него и важен, здоровье и безопасность близких всегда на первом месте.

«Знаете, хоккей может подождать. Голы голами, но жизнь и здоровье куда важнее», - подчеркнул хоккеист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU