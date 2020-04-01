2020-04-01T12:01:31+03:00
Экономика

К середине мая цены на аренду жилья могут снизиться на 30 процентов

А к осени ценник вернется на прежний уровень
Елена АКИМОВА
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Цены на аренду жилья могут упасть на 30 процентов, но только до осениЦены на аренду жилья могут упасть на 30 процентов, но только до осениФото: Мария ЛЕНЦ
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Эксперты прогнозируют, что цены на аренду жилья в России могут упасть на 15-30 процентов. Это произойдет уже к середине мая. Наибольшее падение будет регистрироваться в Москве и Санкт-Петербурге – минус 30%. А малых городах, где стоимость низкая, падение будет на уровне 5%. В целом же по России можно ждать снижения на 15%.

Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.

В качестве основных причин называют ситуацию на рынке труда, снижение доходов квартиросъемщиков. Если пандемия не затянется надолго, то ситуация обещает выровняться уже к октябрю.

- Прошедшие две недели не сильно отразились на рынке аренды. Людям было не до того. Но очевидно, если ситуация не будет меняться, то это отразиться на рынке. В результате освободятся те квартиры, жильцы которых не смогут платить установленную цену, - комментирует руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Сейчас уже около трети собственников пошли на уменьшение ставки для своих арендаторов — в пределах 5 тыс. рублей. На этот шаг собственников толкает стремление сохранить квартиросъемщиков. Такие данные приводит управляющий директор «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова.

По данным группы Veta, стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге составляет 15–30 тыс. рублей в месяц, в других крупных региональных городах — 10–25 тыс. рублей, в малых — 7–12 тыс. рублей.

Сложившаяся в стране ситуация может сказаться не только на рынке аренды недвижимости, но и отразиться на стоимости приобретения объекта в собственность. Эксперты прогнозируют, что цены на квадратные метры опустятся сразу на 20 процентов, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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