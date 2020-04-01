Захарова рассказала, как МИД вызволяет российских туристов из других стран

1 Апр 2020 2020-04-01T15:22:33+03:00

По её словам, сейчас за рубежом находится около 35 тысяч туристов из России

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В социальных сетях накопилось огромное количество постов с возмущениями относительно того, что российские туристы никак не могут вернуться домой из аэропорта Дохи (Катар). Около суток они ждут специального разрешения. По словам туристов, препятствием служат ограничения на полеты из-за коронавируса, которые не дают им вылететь домой. Эту ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Мы занимаемся разблокированием ситуации по Катару, в частности в рамках рабочей группы решается этот вопрос. По другим странам работа также не прекращается, - сказала она, отметив, что ситуация в Катаре не отличается от положения туристов в любой другой стране. Поэтому МИД работает одинаково по всем направлениям, чтобы, как можно быстрее. вернуть россиян в страну.

По словам Захаровой, сейчас за границей находится порядка 35 тысяч человек, желающих вернуться в России. Однако, сколько россиян еще может заявить о себе в ближайшее время, пока не известно.

Сейчас специальная рабочая группа прорабатывает возможности возвращения сограждан по всем направлениям – порядка 50 стран с аналогичными проблемами, пишет ИА НСН.

Напомним, с 31 марта в аэропортах начал действовать лимит на прием российских туристов, возвращающихся из других государство. Шереметьево может принимать 500 пассажиров в сутки, другие аэропорты - 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU