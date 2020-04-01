Российские туристы, застрявшие в Таиланде: самолет могут отменить за полчаса до вылета

1 Апр 2020 2020-04-01T16:51:05+03:00

Путешественники не могут вернуться в Россию из-за того, что Таиланд закрыл границы

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В связи с распространением коронавируса многие страны закрыли свои границы. В их числе и Таиланд. Российские туристы стали заложниками ситуации, они не могут вылететь из страны и вернуться в Россию. О текущей обстановке рассказал один из путешественников, боец ММА Вартан Асатрян.

- Я не нуждаюсь в их предоставлении жилья или питания, но тут очень много людей, которые в панике. Компания говорит: „Мы только перевозим людей и все, обращайтесь в посольство“. А там говорят наоборот, - приводит его слова телеканал "360".

Асатрян добавил, что сейчас туристы вынуждены постоянно ждать новые рейсы, но самолет могут отменить даже за час или полчаса до вылета.

Вторая проблема - это визы, которые у многих закончились. Чтобы получить специальную справку, надо ехать в посольство. Но там не берут трубки. Тем кому, все же удалось это сделать, нужно ехать в иммиграционную службу, где нет совершенно никаких условий. Туристы могут сидеть в очередь на улице по 8 часов.

По словам Асатряна, российских туристов в Таиланде осталось не так много. Их можно было бы перевезти всего парой рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU