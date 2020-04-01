Банковские комиссии при оплате коммуналки могут отменить уже в апреле

1 Апр 2020 2020-04-01T17:34:58+03:00

В ОНФ предложили отменить комиссию за оплату услуг ЖКХ как можно скорее Фото: Олег УКЛАДОВ

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Банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ могут отметить уже в апреле. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) уже обратились к главе Центробанка с предложением не дожидаться одобрения соответствующего законопроекта.

В письме говорится, что данное послабление станет поддержкой населению в условиях пандемии коронавируса. Сегодня комиссии составляют от 0,5% до 3% в зависимости от кредитной организации, хотя некоторые банки уже сделали эту услугу бесплатной.

- Комиссии, которые сейчас взимают банки, — дополнительная финансовая нагрузка на семьи с невысоким доходом. Было бы нечестно взимать дополнительную плату с людей, которые вынужденно находятся в самоизоляции, — сказала координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина.

Эксперты отрасли соглашаются, что отменить комиссии необходимо. Данная мера актуальна не только в сложившейся ситуации.

- Есть банки, которые уже сейчас проводят эти платежи без комиссии. Они получают свои дивиденды за счет короткого использования больших сумм, - отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Комментируя инициативу в Госдуме отметили, что отмена комиссии это не компетенция ЦБ.

- Вопрос именно принятия законопроекта. Сейчас все эти вопросы будут решаться довольно быстро, - пояснила «Известиям» глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Ранее стало известно, что россияне смогут воспользоваться кредитными каникулами на время пандемии. Послабление будет доступно тем, чьй доход снизился на 30 процентов. заемщики смогут обратиться в кредитное учреждение и попросить временно не взимать платежи, сообщает "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU