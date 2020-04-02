2020-04-02T08:37:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Британская медсестра описала мучения больных коронавирусом

19-летняя Люси Хатчингс рассказала, как всему персоналу больницы страшно от наплыва больных и назвала соотечественников, игнорирующих режим самоизоляции, безответственными
Ася КУЗНЕЦОВА
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19-летняя сестра из госпиталя Саутгемптона рассказала о состоянии больных, доставленных на последней стадии коронавируса19-летняя сестра из госпиталя Саутгемптона рассказала о состоянии больных, доставленных на последней стадии коронавирусаФото: REUTERS
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Мучения больных коронавирусом в тяжёлой форме, увиденные во время работы в больнице, заставили сомневаться в скором завершении эпидемии 19-летнюю медсестру из Великобритании Люси Хатчингс. Британцев, игнорирующих изоляцию, медсестра назвала безответственными и отметила, что сама хотела бы сейчас находиться в безопасности в своей квартире, но не имеет такой возможности.

Люси рассказала, как тяжело ей наблюдать за страданиями пожилых пациентов, работая в госпитале Саутгемптона, в который часто доставляют пациентов 60-90 лет на последней стадии коронавируса.

- Нам привозят людей, близких к смерти и тех, кому уже не нужна вентиляция лёгких, - рассказала Люси изданию The Daily Mail.

- В их глазах можно увидеть, что многим из них больно. Они говорят, что всё в порядке, но это совсем не так, - поделилась медсестра.

Она также пожаловалась на то, что средств индивидуальной защиты уже не хватает, а больных всё больше, и многие её коллеги напуганы положением дел, однако продолжают выполнять свою великую работу.

- Мне страшно. Я думаю, что всё станет хуже, и это только начало, - заявила Люси.

Она также рассказала, что медработников предупредили о скором наплыве молодых пациентов.

Ранее сайт kp.ru публиковал дневник итальянский медсестры с русскими корнями, работающей в госпитале для больных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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