2020-04-02T11:33:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 29 регионах России

Число заболевших достигло 3 548 человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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Новые случаи заражения зафиксированы в 29 регионах страны. Из них 595 новых случаев отмечено в Москве, 43 - в Подмосковье, 22 - в ПетербургеНовые случаи заражения зафиксированы в 29 регионах страны. Из них 595 новых случаев отмечено в Москве, 43 - в Подмосковье, 22 - в ПетербургеФото: REUTERS
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Число заболевших коронавирусом в России возросло на 771 и достигло 3 548 человек. Новые заболевшие зафиксированы в 29 российских регионах.

Наибольшее число заражённых выявлено в Москве - 595 человек.

В Московской области их число выросло на 43 пациента, а в Санкт-Петербурге - на 22.

В Нижегородской области зафиксировано 13 новых случаев, в Ленинградской 11, а в Дагестане - 10.

В Калининградской области и Пермском крае по 7 новых заражённых, а в Ставропольском и Красноярском краях по 5. По 4 новых заболевших в Липецкой, Иркутской, Ростовской и Мурманской областях.

В Вологодской области выявлено 3 новых случая и по два в Северной Осетии, Коми, ЯНАО, Марий Эл и Башкирии. Об 1 новом заболевшем сообщают в Адыгее, Алтайском крае и Белгородской области.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что в Москве родился первый ребёнок с коронавирусом. Девочка родилась 31 марта от мамы с также подтверждённым ранее коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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